Penedo é cenário de gravação de grande marca de cosméticos e perfumes

A cidade que tem grande potencial turístico de Penedo e já recebe um grande número de visitantes todo mês, também se destaca como cenário de grandes produções áudio visuais.

Exemplo disso, dentre diversas produções sediadas no município, foi a gravação do filme Vaudeville em 2019 curta-metragem, com 20 minutos, de autoria do Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade Élcio Verçosa Filho.

O curta-metragem foi todo rodado em 35 mm, sendo um formato de película cinematográfica, muito utilizado na gravação de filmes pela qualidade peculiar, além de ter utilizado diversos cenários como pontos turísticos e o Chalé dos Loureiros.

Além disso, Penedo também foi cenário para gravação do longa-metragem Espelho D’Água – Uma Viagem pelo São Francisco, no ano de 2004. No elenco, estão os atores Fábio Assunção e Carla Regina, protagonistas da produção gravada nas cidades de Penedo, Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

A Cidade dos Sobrados também fez parte das gravações do filme Deus é Brasileiro, que teve como protagonista o ator Antônio Fagundes, comédia dirigida pelo alagoano Cacá Diegues, cujo roteiro é baseado no conto O Santo que não Acreditava em Deus, de João Ubaldo Ribeiro, e adaptado por Diegues, João Emanuel Carneiro e Renata de Almeida.

Comercial

Já a nova produção que escolheu Penedo para sediar as gravações contou com uma megaestrutura, na qual diversos profissionais de vários estados do pais participaram. O cenário utilizado para as gravações foi a Rocheira, um dos principais pontos turísticos do município.

Com a estrutura para gravação montada na Praça Barão de Penedo, os produtores criaram um cenário próprio que incluiu uma feira cenográfica, montada exclusivamente para os atores e figurantes que participaram.

Com um certo mistério em torno do conteúdo, que só será revelado quando estrelado nacionalmente, a produção do comercial não esconde o encanto e a surpresa com as belezas naturais e arquitetônicas de Penedo.

Para a Turismóloga e Produtora local Karlinne Cordeiro, sem dúvida é uma janela muito importante para Penedo que poderá abrir as portas para diversas outras produções do gênero.

“Essa abertura para gravações de comerciais e outras produções audiovisual em Penedo, movimenta a economia local, gerando um ciclo virtuoso entre os diversos setores econômicos do município”, destacou Karlinne Cordeiro.

Com isso diversos setores econômicos ganham, seja hotelaria, bares e restaurantes, assim como outros. As gravações contaram também com o suporte da Prefeitura de Penedo, através da SEDETUR.

