Penedo é homenageada por grupos de canto coral

Canções sobre Penedo, músicas de autores penedenses ou que enaltecem a riqueza cultural e histórica da Cidade dos Sobrados estarão, em breve, disponíveis ao público.

Os registros feitos com apoio da Prefeitura de Penedo – por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude – tiveram mais uma etapa concluída neste final de semana.

O trabalho que eterniza a homenagem reuniu componentes do Imperial Coro do Penedo no auditório da unidade local do Instituto Federal de Alagoas durante todo o dia de sábado, 27, espaço com isolamento adequado para a gravação que precisou ser refeita, justamente por interferência no registro anterior.

O repertório que também celebra os 15 anos do Imperial Coro do Penedo ganhou tratamento profissional no Theatro Sete de Setembro. A acústica excelente da primeira casa de espetáculo de Alagoas propiciou a gravação feita no domingo, 15 de dezembro.

A canção Dia de Festa – de autoria do penedense Aílson Maia – foi selecionada para interpretação do Imperial Coro do Penedo, mas acabou prejudicada por ruído externo.

Agora, a música que recebeu um novo arranjo e a regência da maestrina Patrícia Albuquerque ficou ‘bem na fita’.

Na verdade, está bem melhor. Todas as vozes foram registradas individualmente ou agrupadas, conforme as características dos integrantes, com uso de equipamentos profissionais, os mesmos utilizados no Theatro Sete de Setembro.

Em 2019, por escassez de tempo e o retorno dos grupos às cidades de origem, a gravação captava todas as vozes, de cada coro, ao mesmo tempo.

CD e plataforma de áudio

O material mixado e editado em Maceió é de responsabilidade do produtor musical Clilton Feitosa. O profissional renomado faz todo o processo de gravação, desde o início. A expectativa é entregar a ‘fita master’ para a gravadora, situada em São Paulo, até o final de março.

As canções estarão disponíveis em CD, com tiragem de mil unidades para distribuição pela SEMCLEJ e entre os grupos de canto coral que participam do Cantando Penedo.

Além disso, a homenagem constará em plataforma digital de áudio, com acesso gratuito, alternativa a ser divulgada junto com o lançamento da refinada produção musical.

