Penedo está aprovada para receber a vacina Pfizer

A Prefeitura de Penedo avança no combate ao coronavírus. O município que é referência positiva na campanha de vacinação contra Covid-19 em Alagoas, com mais de 30% do público-alvo assistido com a primeira dose do imunizante, está pronto e credenciado para aplicar a vacina Pfizer.

A boa notícia para a população de Penedo veio nesta quinta-feira, 10, quando a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) recebeu o parecer do Plano Nacional de Imunização (PNI) para receber a vacina da indústria Pfizer em nossa cidade.

A agilidade da gestão Crescendo Com Seu Povo assegurou mais essa conquista para a população. O credenciamento foi acompanhado do envio do primeiro lote de vacinas Pfizer, 948 doses que farão Penedo ampliar a imunização da população local contra o coronavírus.

O parecer positivo da equipe estadual do PNI veio depois de uma vistoria criteriosa em todo o espaço montado em nossa Central de Vacinação, área exclusiva para a vacinação com o imunizante fabricado pela Pfizer/Biontech.

“Essa vacina tem algumas especificidades que exigem uma estrutura e Penedo já está pronta para receber esse imunizante que vai contribuir para que possamos continuar avançando rapidamente para imunizar toda nossa população”, destaca Guilherme Lopes, Secretário Municipal de Saúde.

A estrutura montada no ginásio de esportes da Escola Estadual Ernani Méro, onde a SEMS instalou a Central de Vacina contra Covid, segue todas as recomendações feitas pelo fabricante, como a instalação de salas climatizadas, com pia e balcão, caixas térmicas para manuseio e armazenamento das vacinas em estoque e outros cuidados.

“Nossos profissionais também já estão capacitados, todos fizeram o treinamento e estão aptos para manusear a vacina Pfizer”, informa Jamila Peixoto, Diretora da Vigilância Epidemiológica e Promoção à Saúde da SEMS Penedo.

