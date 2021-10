Penedo ganha creches do Programa Criança Alagoana

A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo gera mais um benefício de grande alcance social. Nesta segunda-feira, 18, o governador Renan Filho assinou a ordem de serviço para a construção de creches do Programa Criança Alagoana (CRIA).

O Prefeito Ronaldo Lopes foi representando na solenidade realizada em Maceió por Rafael Ferreira (Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação) e Cintya Alves (Secretária de Educação).

A gestora da SEMED Penedo informa que cada creche terá capacidade para atender 200 crianças, sendo que as duas primeiras unidades serão instaladas no aterro da Lagoa do Oiteiro e no bairro Santa Isabel, mais conhecidos como Cacimbinhas, uma em cada localidade.

“Com isso, nós atingimos a meta do nosso plano municipal de educação para a oferta de vagas para crianças de zero a três anos de idade”, explica Cintya Alves, agradecendo a Renan Filho e Ronaldo Lopes pelos avanços.

Além da educação de qualidade, o investimento também promove um projeto de vida para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme avalia Rafael Ferreira.

“A educação é o caminho certo para o desenvolvimento humano e o Programa CRIA também abrange esse aspecto, além da transferência direta de renda para mães de crianças da primeira infância”, diz o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Penedo.

“A criança precisa estar sadia para estudar e para isso precisa se alimentar, por isso há esse suporte do CRIA para quem realmente precisa do benefício que está sendo ampliado não só em Penedo, mas para todo o estado”, conclui Rafael Ferreira.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP