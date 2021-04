Penedo inicia imunização de pessoas com comorbidades acima de 59 anos

A partir desta terça-feira, 20, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começará a vacinar o grupo de pessoas residentes em Penedo com comorbidades, imunização contra Covid-19 para pessoas acima de 59 anos, inicialmente.

O avanço na campanha de imunização contra o coronavírus para as próximas faixas etárias acontecerá à medida que chegarem novos lotes de vacinas contra Covid-19 à nossa cidade.

Os tipos de comorbidades que se encaixam nessa primeira fase de vacinação são:

* Diabetes Mellitus;

* Pneumopatias crônicas graves;

* Hipertensão arterial em diferentes condições;

* Doenças cardiovasculares;

* Doenças cerebrovasculares;

* Imunossuprimidos;

* Anemia falciforme;

* Obesidade mórbida;

* Cirrose hepática;

As pessoas com Síndrome de Down de 18 a 59 anos também estão incluídas nesse primeiro momento de vacinação.

Para pessoa com doença renal crônica, em diálise, a aplicação do imunizante contra o coronavírus ocorrerá no local onde ela tem acesso ao procedimento.

Confira quais documentos podem ser aceitos para a comprovação de comorbidade

* Prescrição médica para a vacina contendo a condição que justifica a imunização;

* Exames específicos que estabelecem o diagnóstico;

* Relatório médico;

* Receitas para terapia específica de condições descritas;

* Cadastros em sistemas específicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Central de Vacinação funciona na Escola Estadual Ernani Méro das 07h às 17 horas. Para identificação e cadastro é preciso apresentar o Cartão do SUS e um documento oficial com foto.

Vacina Solidária

Lembrando que a Prefeitura de Penedo mantém a campanha Vacina Solidária, ação que busca arrecadar alimentos para famílias em situação extrema de vulnerabilidade social em nossa cidade.

Para fazer a doação de alimento não perecível, qualquer pessoa pode se dirigir à Central de Vacinação Contra Covid-19, e levar a sua contribuição.

por Aline Brás – assessoria SEMS Penedo