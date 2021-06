Penedo inicia vacina contra Covid para pessoas com 40 anos

A vacinação contra Covid-19 em Penedo avança para novas faixas etárias a partir de amanhã (sexta-feira, 25), quando a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) inicia a imunização de pessoas com 40 anos.

Além de baixar a idade do público-alvo da campanha que precisa ser feita para até quem já completou 18 anos, a gestão Crescendo Com Seu Povo inicia a próxima semana vacinando quem tem menos de 40 anos.

Na véspera de São Pedro (segunda-feira, 28 de junho), as pessoas com 39 anos de idade podem se dirigir até a Central de Vacina do ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, no horário entre 8h e 16 horas.

Na terça-feira, 29, o atendimento estará disponível para quem já comemora 38 anos e na quarta-feira, 30, o mês de Junho termina com a inclusão dos que já têm 37 anos de vida.

Quem passou de sua data para receber a vacina, pode se dirigir em qualquer outro dia para ter acesso ao imunizante, levando documento oficial com foto, cartão SUS e comprovante de residência.

O excelente desempenho da SEMS Penedo na campanha de vacinação contra Covid coloca o município entre os cinco primeiros de Alagoas com melhores resultados.

Até hoje (quinta-feira, 24 de junho), a Secretaria de Saúde de Penedo vacinou 21.608 pessoas, sendo que destas 6.529 também receberam a 2ª dose, totalizando 27.775 doses aplicadas pela SEMS.

Penedo vacina gestantes e mulheres com crianças recém-nascidas

As equipes fazem busca ativa, vacina em domicílio e atendimento na Central, trabalho conjunto destacado pelo Secretário de Estado da Saúde sempre que comenta a campanha desenvolvidas pelos municípios alagoanos.

Além de se proteger contra o coronavírus, quem quiser colaborar doando alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social podem participar da campanha Vacina Solidária, ação da Prefeitura de Penedo para atender quem mais precisa.

por Fernando Vinícius – Decom PMP