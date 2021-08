Penedo inicia vacinação de jovens com 21 anos contra Covid

Quem mora em Penedo e já completou 21 anos de idade já pode receber a primeira dose da vacina contra Covid-19.

O mais recente avanço na campanha de imunização desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMS) foi anunciado há pouco por Guilherme Lopes, gestor da pasta.

A redução da faixa etária acontece amanhã (sexta-feira, 13), conforme informou o Secretário Guilherme Lopes em sua rede social.

Documentos

Para ter acesso ao serviço de saúde pública, basta se dirigir até a central de vacina que funciona das 8h às 16 horas no ginásio da Escola Ernani Méro.

Além da obrigatoriedade do uso de máscara, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante recente de residência e cartão do SUS.

Até esta quinta-feira, 12, mais de 31 mil pessoas residentes em Penedo (31.071) receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

Isso significa que praticamente 68% da população adulta do município está assistida pelo trabalho que salva vidas.

D2

A conclusão do processo de imunização, com a aplicação da segunda dose (D2), também avança em Penedo.

A Secretaria Municipal de Saúde antecipou o calendário para todas as pessoas que estavam agendadas até o dia 22 de agosto para ter seu ciclo vacinal fechado.

Vale frisar que, mesmo aos que já receberam as duas doses do imunizante contra Covid, a recomendação para uso de máscara, distanciamento pessoal, evitar aglomerações e lavar as mãos com sabão permanece.

por Fernando Vinícius – Decom PMP