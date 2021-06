Penedo já vacinou mais de 30% do público-alvo da campanha contra Covid com a 1ª dose

A Prefeitura de Penedo já conseguiu alcançar mais de 30% do público-alvo da campanha de imunização contra Covid. O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atendeu 17.995 pessoas até esta segunda-feira, 07.

Esse quantitativo de praticamente 18 mil pessoas representa 31,8% do total de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos (56.592, segundo dados do eSUS) que residem em Penedo.

Até este início de semana, 24.273 doses de imunizante contra o coronavírus foram aplicadas, 17.995 como primeira dose e 6.278 como segunda dose.

A imunização contra o coronavírus está disponível na Central de Vacinação instalada na Escola Estadual Ernani Méro. Pessoas acamadas ou sem condições de se locomover recebem a vacina em casa.

O empenho da gestão Crescendo Com Seu Povo torna o município referência positiva para Alagoas, avanço que a cada dia viabiliza a inclusão de mais pessoas no combate ao coronavírus.

A vacina já está disponível para pessoas com menos de 50 anos em Penedo, atendendo a faixa etária 48 anos a partir de hoje. O serviço funciona entre 8h e 17 horas, sendo preciso apresentar documento oficial com foto, cartão SUS e comprovante de residência atualizado.

