Penedo Luz 2021 apresenta canto coral, artistas locais e muitas atrações

A Prefeitura de Penedo inicia dezembro com a realização do Penedo Luz, projeto da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) que valoriza artistas locais, traz novas atrações, mantém o tradicional encontro de grupos de canto coral, promove oficinas e deixa a cidade no clima natalino.

A programação do Penedo Luz 2021 começa logo mais à noite, com a realização da Oficina de Técnica Vocal e Canto Coral na Casa de Aposentadoria, a partir das 18h30.

Quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, basta clicar aqui. A participação é gratuita e pode ser feita no local também.

Papai Noel

Para alegria da criançada, especialmente das famílias de baixa renda, a Secretaria Municipal de Cultura de Penedo promove o encontro com Papai Noel.

A chegada do ‘bom velhinho’ no Penedo Luz acontece na próxima terça-feira, 07, na Praça 12 de Abril, a partir das 16 horas.

Na mesma data e local, haverá apresentação da Banda Fanfarra Fênix, palhaços circenses com brincadeiras para o público infantil.

Também na noite de 07/12, a Praça Jácome Calheiros será palco dos shows da cantora Sabrina Lobo e da banda Cores do Mar, a partir das 19 horas.

Festival de Coros

O tradicional Festival de Coros é um destaque à parte do Penedo Luz, com a magia do canto coral ecoando no Centro Histórico nas noites de 10 e 11 de dezembro.

E quem quiser aprender mais sobre a arte, pode comparecer na Casa de Aposentadoria a partir das 15 horas de sexta-feira, 10, para participar do workshop sobre harmonia e improvisação, com o Cicah Trio, uma das atrações do Festival de Coros.

E a Secretaria de Cultura tem mais atrações! Confira abaixo toda a programação do Penedo Luz 2021.

PROGRAMAÇÃO PENEDO LUZ 2021

Dias 02, 03 e 04/12

Casa de Aposentadoria – 18h30

Oficina de Técnica Vocal e Canto Coral

Dia 07/12 (TERÇA)

Praça 12 de Abril – 16 horas

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Desfile Banda Fanfarra Fênix

Apresentação Infantil Circense

Apresentações Artísticas – 20 horas

Sabrina Lobo

Cores do Mar

Praça Jácome Calheiros – 19 horas

Banda da Sociedade Musical Penedense

Dia 10/12 (SEXTA)

Casa de Aposentadoria – 15 horas

Workshop sobre harmonia e improvisação (CICAH TRIO)

Palestra sobre a importância da Economia Criativa (SEBRAE)

Largo do São Gonçalo – 19 horas

Abertura Festival de Coros no Largo São Gonçalo.

Praça 12 de Abril – 22 horas

Apresentações Artísticas

Cicah Trio

Dona Flor

Dia 11/12 (SÁBADO)

Largo do São Gonçalo – 17 horas

PAPAI NOEL

Apresentação Festival de Coros (19 HORAS)

Apresentação Artística

Eliezer Setton

Dia12/12 (DOMINGO)

Praça 12 de Abril – 17 horas

Apresentações Artísticas

Apresentação Infantil Circense (palhaços)

Louko Romance

Nosso Jeito

Praça Jácome Calheiros – 19 horas

Apresentações Artísticas

Júnior Maia e Núbia

Praça 12 de Abril – 19 horas

Apresentações Artísticas

Espetáculo Sonho – CIA INSANOS

Guilherme Bertoso

Maxylene Cruz

Deivinho Playboy

PAPAI NOEL (17 HORAS)

Praça 12 de Abril – 20 horas

Apresentações Artísticas

Dan Souza Acústico

Marcelo Topadinho

Banda Omegazord

Dia 19/12 (DOMINGO)

Praça 12 de Abril – 15 horas

ENTREGA DOS PRESENTES

Apresentações Artísticas

Apresentação Infantil Circense (palhaços)

Deyvinho Playboy (17 HORAS)

Thiago Pinheiro (19 HORAS)

Largo do São Gonçalo – 17 horas

Apresentação Artística

Kawê Sax

Largo do São Gonçalo – 17 horas

Apresentação Artística:

Dinho Sax

Praça do Convento – 21 horas

Apresentação Artística

Orquestra Monte Pio

Fonte: Decom PMP