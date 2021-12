Penedo Luz abre espaço para músicos da cidade e distribui presentes para crianças carentes

A programação do Penedo Luz abre espaço para artistas da cidade e movimenta a orla ribeirinha com shows abertos ao público na Praça 12 de Abril, onde Papai Noel distribuirá presentes para crianças carentes na tarde do próximo domingo, 19, a partir das 16 horas.

Os shows musicais do Penedo Luz serão retomados logo mais à noite, a partir das 19 horas desta sexta-feira, 17. A cantora Maxylene Cruz abre a programação, seguida por Deivinho Playboy e Guilherme Bertoso.

A companhia teatral Insanos também está na programação da noite de hoje, com o espetáculo “Sonho” na Praça 12 de Abril, antes das apresentações dos artistas penedenses.

O Penedo Luz é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Confira abaixo toda a programação

Dia 18/12 (SÁBADO) – Praça 12 de Abril

Dan Souza Acústico – 19 horas

Marcelo Topadinho – 21 horas

Banda Omegazord – 23 horas

Dia 19/12 (DOMINGO) – Praça 12 de Abril

Atrações Infantis/Papai Noel entrega de presentes – 16 horas

Deyvinho Playboy – 17 horas

Thiago Pinheiro – 19 horas

Dia 20/12 (SEGUNDA-FEIRA) – Largo do São Gonçalo

Kawê Sax – 17 horas

Dia 21/12 (TERÇA-FEIRA)

Largo do São Gonçalo – Dinho Sax/17 horas

Praça do Convento – Orquestra Monte Pio dos Artistas/21 horas

Dia 22/12 (QUARTA-FEIRA)

Largo do São Gonçalo – Dinho Sax – 17 horas

Praça 12 de Abril

Banda Kayrós – 19 horas

Deyvid Alisson – 21 horas

Dia 23/12 (QUINTA-FEIRA)

Largo do São Gonçalo – Douglas Sax/17 horas

Theatro Sete de Setembro

CIA Insanos – Espetáculo “Um Cheiro Insólito” – 19 horas

Praça 12 de Abril

Léo e Lu – 19 horas

Art Samba – 21 horas

Rikielly Souza – 23 horas

Dia 24/12 (SEXTA-FEIRA)

Largo São Gonçalo – Pedro Sax/17 horas

Praça 12 de Abril – 20 horas

Francis Batista – 19 horas

Lito di Santi – 21 horas

Thales Rosa Negra – 23 horas

Dia 25/12 (SÁBADO) – Praça 12 de Abril

Apresentação Infantil e Papai Noel – 17 horas

Banda Cazuadinha – 19 horas

Fábio Oliveira – 21 horas

Dadá Melo – 23 horas

30/12 (QUINTA-FEIRA) – Praça 12 de Abril

Chorinho Penedense – 20 horas

Júnior Maia e Núbia – 22 horas

Fonte: Decom PMP