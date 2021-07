Penedo Mais Verde faz plantio na orla do Barro Vermelho

O Projeto Penedo Mais Verde vai tornar um dos cartões postais da cidade histórica mais bonito e agradável. O espaço revitalizado durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes ganhou mudas de árvores nativas.

O trabalho desenvolvido em parceria entre o IMA Alagoas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) amplia a arborização da orla do primeiro bairro de Penedo, o Santo Antônio ou Barro Vermelho – como é mais conhecido.

Além do órgão estadual de proteção ambiental, o Projeto Penedo Mais Verde conta com parceria de empresa privada instalada no município.

“Nós recebemos a doação de 300 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e vamos plantar no bairro Raimundo Marinho”, explica o gestor da Semarh Penedo, Gustavo de Alencar Freitas sobre a ação no bairro que reúne a maior quantidade de conjuntos habitacionais da cidade.

Ele destaca também que o Projeto Penedo Mais Verde será utilizado para que o percentual de pelo menos 20% de loteamentos e condomínios tenham área verde, conforme exige a legislação.

por Fernando Vinícius – Decom PMP