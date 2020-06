Penedo Previdência concede aposentadoria para servidores públicos municipais

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – Penedo Previdência – oficializa nesta quarta-feira, 24 de junho, a concessão de benefícios que entram em vigor a partir do próximo dia 1º de julho.

De acordo com os documentos publicados no Diário Oficial do Município, as portarias conferem aposentadoria para nove servidoras efetivas da Prefeitura de Penedo e uma pensão por morte, para o dependente do funcionário.

Segundo as normas previdenciárias, cada trabalhadora receberá aposentadoria em valor proporcional ao tempo de contribuição e idade da pessoa, quando da solicitação do direito.

A depender de cada caso, o provento a ser pago considera a média de 80% das maiores remunerações ou a última remuneração contributiva, sem paridade.

Na lista publicada hoje, há casos de professoras que solicitaram a aposentadoria com base no tempo de serviço e na idade, que receberão proventos integrais e com paridade total.

O Instituto Penedo Previdência é administrado por diretoria e conselho gestor, este composto por representantes da administração municipal e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – Sindspem.

