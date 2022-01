Penedo recebe curso gratuito de capacitação para árbitros de futevôlei

Quem quiser aprender as regras do futevôlei e atuar como árbitro do esporte olímpico bastante praticado em Penedo tem uma excelente oportunidade.

A capacitação será realizada na próxima sexta-feira, 14, na Prainha Nova, espaço público localizado na orla da cidade onde acontece a 2ª edição do Futevôlei Velho Chico no próximo final de semana.

De acordo com a organização do torneio que tem apoio da Prefeitura de Penedo, a capacitação para árbitros de futevôlei é gratuita e será ministrada por Ramiro Filho, profissional com experiência no comando do esporte que cresce em popularidade.

Para participar da qualificação, é preciso entrar em contato com Thiago Tavares, organizador do torneio por meio do contato (82)99924-0725.

O futevôlei é praticado em praças públicas e quadras situadas na orla ribeirinha da cidade, principalmente no Barro Vermelho, palco da 1ª edição do Futevôlei Velho Chico.

Por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), a Prefeitura de Penedo promove em 2022 etapas da competição municipal no período entre os meses de abril e setembro.

