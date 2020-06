PENEDO RECEBE EQUIPAMENTOS DO ESTADO PARA MONTAR A SUA UTI

Na tarde deste sábado, 13, um grande passo para Penedo foi concretizado, no que diz respeito aos avanços em Saúde Pública e ao combate e prevenção do Coronavírus. O prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT) e o secretário de Saúde, Marcos Beltrão, receberam uma parte dos equipamentos destinados à montagem de seis leitos de UTI no Hospital Regional da Santa Casa de Misericórdia.

A iniciativa partiu de uma parceria entre o Governo de Alagoas, a Prefeitura e a Provedoria da entidade hospitalar. “Hoje é um momento muito importante para Penedo, este dia marca uma realidade esperada por anos, que no passado mais recente quase foi concretizada. Mas, chega de passado, agora é momento de falar de presente e futuro. De uma realidade conquistada com muita luta e que contou a participação do Governo de Alagoas, Prefeitura de Penedo, Santa Casa e do deputado Marcelo Beltrão. Com esses equipamentos, serão montados seis leitos de UTI. Conquistamos com muita luta para o enfrentamento ao Coronavírus. Mas, ficará como legado para Penedo e região”, explicou o secretário de Saúde de Penedo.

Entre os equipamentos que chegaram neste sábado, 13, estão dois respiradores enviados pelo Estado. A Prefeitura de Penedo vai ceder mais dois e a Santa Casa vai entrar com outros dois, podendo a entidade comprar mais um. “Em acordo, decidimos repassar uma parte dos equipamentos que seriam destinados à UTI do antigo SEMEP, devido a estrutura da Santa Casa estar mais adiantada. Nada mais justo. Afinal, o propósito de todos é lutar pela saúde do nosso povo. Com isso, já estão certos seis leitos de UTI e mais 18 leitos de retaguarda, tudo isso no Regional”, pontuou Marcius Beltrão.

O chefe de Executivo comemorou o momento: “Hoje é um momento histórico, devemos comemorar e agradecer. Com esses leitos vamos ampliar a rede de atendimento com a realização de procedimentos de alta complexidade. É um legado para Penedo e cidades circunvizinhas. Quero agradecer ao governador Renan Filho (MDB), ao secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres, ao deputado estadual Marcelo Beltrão (PP) e ao vice-provedor da Santa Casa, o biomédico Eduardo Regueira, pela sua sensibilidade em entrar nesta luta para tornar tudo realidade”.

ANTIGO SEMEP

Com relação ao antigo Semep, Marcius Beltrão afirmou que as obras seguem em ritmo acelerado. “Conseguimos colocar a Santa Casa novamente na regulação. Mas, afirmo que as obras do antigo Semep seguem. Inclusive, com ampliação das equipes de trabalho. O objetivo é a criação de leitos de UTI e mais 40 de retaguarda. Essa é mais uma luta que vamos ganhar”, encerrou.