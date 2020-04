Penedo recebe mais de R$ 1,5 milhão de reais para combater coronavírus

O Ministério da Saúde, na última quinta-feira, 09, através da Portaria n.º 774, destinou R$ 4 bilhões de reais para Estados e Municípios. Este valor é um adicional financeiros que foram destinados ao custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus – COVID 19.

Para o município de Penedo/Alagoas o Ministério da Saúde destinou R$ 1.592.350,36. Com o recurso, Penedo poderá fazer a aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos, de acordo com a necessidade, para enfrentamento específico ao coronavírus.

