Penedo receberá 540 doses para imunização de idosos a partir dos 85 anos

As 27.500 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca que já estão em Alagoas terão destinação prioritária para idosos a partir dos 85 anos. Nesta segunda-feira (25), durante entrevista coletiva ao lado do governador Renan Filho, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, informou que a distribuição dos imunizantes – um total de 24.370 doses para essa faixa de idosos – para os municípios inicia nesta terça (26). As doses chegaram em Maceió, enviados pelo Ministério da Saúde, no início da madrugada do domingo.

“Recebemos mais 27.500 doses, da Oxford/Astrazeneca, que serão utilizadas totalmente como primeira dose, ou seja, esse lote vai poder vacinar 27.500 pessoas justamente porque a segunda dose dessa vacina só ocorrerá três meses após a primeira e a nós foi garantido, pelo grupo que coordena nacionalmente [a imunização] e também pela Fundação Oswaldo Cruz [Fiocruz], que nós teremos outros lotes de vacina até esse prazo, de maneira que vamos utilizar toda essa leva para pessoas idosas e profissionais de saúde”, explicou o governador Renan Filho.

“Nosso cronograma de vacinação tem continuidade e a partir desta terça-feira o Programa Nacional de Imunização em Alagoas [PNI-AL] passa a destinar as vacinas da Oxford/AstraZeneca para as prefeituras alagoanas. Iniciaremos por Maceió, pois segundo o último censo do IBGE, a capital tem uma população idosa, a partir de 85 anos, estimada em 6.655 pessoas. posteriormente, as vacinas serão enviadas para as demais cidades. Estamos organizados junto às Secretarias Municipais de Saúde”, garantiu o secretário.

Devido ao quantitativo de vacinas, a estratégia de imunização é direcionar a este público de idosos o início da imunização esta semana, considerando as projeções do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre a população a partir dos 85 anos residentes nos 102 municípios de Alagoas.

Neste sentido, consta que 22.843 idosos têm 85 anos ou mais e devem ser imunizados em duas etapas com as doses da vacina da Oxford/AstraZeneca. Desta forma, a distribuição das vacinas contra a Covid-19 nos municípios alagoanos, respeitando o número de idosos a partir dos 85 anos, é:

Água Branca – 190 idosos, 200 doses; Anadia – 146 idosos, 160 doses; Arapiraca – 1.601 idosos, 1.680 doses; Atalaia – 242 idosos, 260 doses; Barra de Santo Antônio – 64 idosos, 70 doses; Barra de São Miguel – 34 idosos, 40 doses; Batalha – 128 idosos, 140 doses; Belém – 48 idosos, 50 doses; Belo Monte – 59 idosos, 70 doses; Boca da Mata – 192 idosos, 210 doses; Branquinha – 50 idosos, 60 doses; Cacimbinhas – 107 idosos, 120 doses; Cajueiro – 121 idosos, 130 doses; Campestre – 45 idosos, 50 doses; Campo Alegre – 206 idosos, 220 doses; Campo Grande – 84 idosos, 90 doses; Canapi – 126 idosos, 140 doses; Capela – 117 idosos, 130 doses; Carneiros – 66 idosos, 70 doses; Chã Preta – 44 idosos, 70 doses; Coité do Noia – 107 idosos, 120 doses; Colônia Leopoldina – 132 idosos, 140 doses; Coqueiro Seco – 41 idosos, 50 doses; Coruripe – 279 idosos, 300 doses; Craíbas – 167 idosos, 180 doses; Delmiro Gouveia – 391 idosos, 410 doses; Dois Riachos – 87 idosos, 90 doses; Estrela de Alagoas – 210 idosos, 220 doses; Feira Grande – 181 idosos, 190 doses; Feliz Deserto – 32 idosos, 40 doses; Flexeiras – 84 idosos, 90 doses; Girau do Ponciano – 279 idosos, 300 doses; Ibateguara – 126 idosos, 140 doses; Igaci – 237 idosos, 250 doses; Igreja Nova – 217 idosos, 230 doses; Inhapi – 171 idosos, 180 doses; Jacaré dos Homens – 44 idosos, 50 doses; Jacuípe – 32 idosos, 40 doses; Japaratinga – 36 idosos, 40 doses; Jaramataia – 39 idosos, 40 doses; Jequiá da Praia – 69 idosos, 80 doses; Joaquim Gomes – 114 idosos, 120 doses; Jundiá – 30 idosos, 40 doses; Junqueiro – 208 idosos, 220 doses; Lagoa da Canoa – 157 idosos, 170 doses; Limoeiro de Anadia – 245 idosos, 260 doses; Maceió – 6.655 idosos, 6.990 doses; Major Isidoro – 169 idosos, 180 doses; Maragogi – 137 idosos, 150 doses; Maravilha – 87 idosos, 90 doses; Marechal Deodoro – 254 idosos, 270 doses; Maribondo – 137 idosos, 150 doses; Mar Vermelho – 40 idosos, 50 doses; Mata Grande – 220 idosos, 230 doses; Matriz do Camaragibe – 139 idosos, 150 doses; Messias – 94 idosos, 100 doses; Minador do Negrão – 45 idosos, 50 doses; Monteirópolis – 59 idosos, 70 doses; Murici – 160 idosos, 170 doses; Novo Lino – 70 idosos, 80 doses; Olho d´Água das Flores – 192 idosos, 210 doses; Olho d´Água do Casado – 59 idosos, 70 doses; Olho d´Água Grande – 53 idosos, 60 doses; Olivença – 117 idosos, 130 doses; Ouro Branco – 121 idosos, 130 doses; Palestina – 55 idosos, 60 doses; Palmeira dos Índios – 740 idosos, 780 doses; Pão de Açúcar – 220 idosos, 230 doses; Pariconha – 103 idosos, 110 doses; Paripueira – 66 idosos, 70 doses; Passo de Camaragibe – 87 idosos, 90 doses; Paulo Jacinto – 75 idosos, 80 doses; Penedo – 507 idosos, 540 doses; Piaçabuçu – 134 idosos, 140 doses; Pilar – 212 idosos, 230 doses; Pindoba – 28 idosos, 30 doses; Piranhas – 144 idosos, 150 doses; Poço das Trincheiras – 84 idosos, 90 doses; Porto Calvo – 183 idosos, 200 doses; Porto de Pedras – 50 idosos, 60 doses; Porto Real do Colégio – 162 idosos, 170 doses; Quebrangulo – 92 idosos, 100 doses; Rio Largo – 443 idosos, 470 doses; Roteiro – 25 idosos; 30 doses; Santa Luzia do Norte – 53 idosos, 60 doses; Santana do Ipanema – 370 idosos, 390 doses; Santana do Mundaú – 70 idosos, 80 doses; São Brás – 69 idosos, 80 doses; São José da Laje – 178 idosos, 190 doses; São José da Tapera – 233 idosos, 250 doses; São Luís do Quitunde – 148 idosos, 160 doses; São Miguel dos Campos – 309 idosos, 330 doses; São Miguel dos Milagres – 50 idosos, 60 doses; São Sebastião – 233 idosos, 250 doses; Satuba – 73 idosos, 80 doses; Senador Rui Palmeira – 105 idosos, 110 doses; Tanque d´Arca – 64 idosos, 70 doses; Taquarana – 176 idosos, 190 doses; Teotônio Vilela – 212 idosos, 230 doses; Traipu – 235 idosos, 250 doses; União dos Palmares – 459 idosos, 490 doses; e Viçosa – 195 idosos, 210 doses.

por Assessoria