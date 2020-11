Penedo registra 1.581 casos confirmados do novo Coronavírus

O boletim sobre a pandemia da Covid-19 em Penedo informa que até o início desta segunda semana de novembro, 39 pessoas são monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O setor da Prefeitura de Penedo responsável por desenvolver ações de combate ao novo coronavírus registra 20 óbitos, 04 casos suspeitos e 1.435 casos descartados. Em relação as pessoas diagnosticadas com a doença, das 1.581 registradas até esta segunda-feira, 09, 1.532 estão curadas.

Os dados atualizados da Covid em Penedo atestam ainda a maior incidência do coronavírus no bairro Dom Constantino, com 486 registros na SEMS.

O bairro Santa Luzia (Barro Duro) contabiliza 265 ocorrências de Covid-19, enquanto que o centro da cidade reúne 232 casos confirmados de contágio pelo coronavírus. No bairro Raimundo Marinho foram notificados 152 registros e no Senhor do Bonfim 136 até este início de semana.

Ainda dentro da cidade, mas com incidência de Covid abaixo de cem casos estão os bairros Santo Antônio (70), Santa Izabel (59) e Santa Cecília (15), números estabilizados.

Na zona rural de Penedo, o maior número de casos confirmados de Covid-19 está nos dois núcleos da Cooperativa, comunidades vizinhas que totalizam 50 ocorrências.

O povoado Tabuleiro dos Negros acumula 47 casos, enquanto que em Palmeira Alta o registro total é de 35. Já o povoado Santa Margarida estabilizou em 19 casos confirmados; Capela continua com dez e a Ponta Mofina tem cinco ocorrências.

A Unidade de Referência em Síndromes Gripais mantida pela Prefeitura de Penedo na antiga Escola do SENAI (Avenida Wanderley, próximo da Toca do Índios) funciona como centro especializado de atendimento para Covid-19 de segunda à sexta-feira, no horário entre 8h e 17h.

