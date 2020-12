Penedo registra 1.629 casos do novo Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Penedo divulgou nesta segunda-feira, 30 de novembro, a atualização dos dados referentes a pandemia de Covid-19 no município.

De acordo com os novos números, Penedo tem 17 pessoas monitoradas, 02 casos suspeitos, 1498 casos descartados e 23 óbitos provocados por Covid-19.

A quantidade de casos confirmados desde o início da doença é 1629, com 1570 pessoas consideradas curadas após receberem alta médica.

Casos por localidade

De acordo com os dados da SEMS Penedo, o Bairro Dom Constantino concentra o maior número de casos, desde o começo da contabilização com 498, seguido pelo Bairro Santa Luzia com 273 e o Centro da cidade com 239.

Na zona rural a maior quantidade está na Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoamento, com 52 casos, seguido pelo Tabuleiro dos Negros com 47 e a Palmeira Alta com 36 casos.

Fonte: Decom – PMP