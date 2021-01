Penedo registra 1.787 casos do novo Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo divulgou o boletim epidemiológico Covid-19 desta segunda-feira, 04 de janeiro.

Os dados atualizados sobre a pandemia do novo coronavírus registram 1.787 casos confirmados de contágio por Covid desde o início da pandemia. Deste total, 1.623 pessoas não apresentam mais os sintomas da doença e estão curadas.

A SEMS informa também que o ano começa com três casos suspeitos de contágio pelo coronavírus em Penedo, 65 pessoas monitoradas, 1.628 casos descartados e 24 óbitos.

Quem estiver com sintomas da gripe provocada pelo novo coronavírus deve buscar atendimento na Unidade de Referência em Síndromes Gripais. O centro de triagem funciona em espaço anexo do posto de saúde da Cohab, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 17h00. Nos finais de semana, a população deve se dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Localidades

Os dados atualizados mostram que os bairros Dom Constantino e Santa Luzia têm a maior ocorrência de Covid-19 em Penedo, sendo 553 casos no Dom Constantino e 310 no Santa Luzia, até este início de ano.

O centro da cidade de Penedo acumula 264 ocorrências, o bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro) chega a 156 e o bairro Raimundo Marinho 167 casos confirmados de Covid-19.

O tradicional Barro Vermelho (bairro Santo Antônio) registra 77 casos, o Santa Cecília tem 18 e o Santa Izabel 70 ocorrências da doença que na zona rural de Penedo tem o maior número de casos nos dois núcleos da Cooperativa, 53 até hoje.

O povoado Tabuleiro dos Negros registra 47 casos, Palmeira Alta continua com 36, Santa Margarida com 20, o povoado Capela com dez e a Ponta Mofina tem seis ocorrências.

Confira os dados atualizados nesta segunda-feira, 04 de janeiro de 2021, por localidades de Penedo

Zona urbana

Bairro Dom Constantino – 553

Bairro Santa Luzia – 310

Centro da cidade – 264

Bairro Raimundo Marinho – 167

Bairro Senhor do Bonfim – 156

Bairro Santo Antônio – 77

Santa Izabel – 70

Bairro Santa Cecília – 18

Zona Rural

Cooperativa 1º e 2 º Núcleo – 53

Povoado Tabuleiro dos Negros – 47

Palmeira Alta – 36

Povoado Santa Margarida – 20

Povoado Ponta Mofina – 06

Povoado Capela – 10

Fonte: Decom – PMP