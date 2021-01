Penedo registra 1.954 casos do novo Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou o Boletim Epidemiológico Covid-19 dessa quinta-feira (21).

Os dados presentes no boletim também mostram que 1954 pessoas foram infectadas na cidade desde o inicio da pandemia.

Do total de casos confirmados, 1751 estão curadas da doença, após passarem pelo período de recuperação.

O boletim epidemiológico atualizado também mostra que 53 pessoas estão sendo monitoradas, três casos são considerados suspeitos, 1738 casos foram descartados e 24 pessoas morreram vítimas da doença provocada pelo novo Coronavírus.

Localidades

Os números de casos por localidade, apontam que a maior quantidade de casos continua localizada no Bairro Dom Constantino com 628, seguindo pelo Bairro Santa Luzia com 330 e o Centro da cidade com 292.

Na zona rural a Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoado é a localidade com maior numero de infectados com 55, estando em seguida o Povoado Tabuleiro dos Negros com 49 casos.

A Prefeitura de Penedo informa também que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionando de Segunda a Sexta-feira das 7h às 17h. Devendo a população procurar o centro especializado ao sentirem os primeiros sintomas de Covid-19

Números de casos por localidades:

628 Bairro Dom Constantino

292 Centro

36 Povoado Palmeira Alta

165 Bairro Senhor do Bonfim

182 Bairro Raimundo Marinho

11 Povoado Capela

21 Povoado Santa Margarida

79 Bairro Santo Antônio

330 Bairro Santa Luzia

77 Bairro Santa Izabel

49 Povoado Tabuleiro dos Negros

19 Bairro Santa Cecília

55 Povoado Cooperativa

09 Povoado Ponta Mofina



Fonte: Decom/PMP