Penedo registra 1022 casos da Covid-19 e tem 943 recuperados

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), divulgou nesta terça-feira (18), a atualização diária referente aos números da pandemia de Covid-19 no município.

De acordo com o Boletim Epidemiológico recente, o número total de casos confirmados de Covid-19 em Penedo é 1022. Com relação as pessoas curadas da doença, aquelas que não apresentam mais sintomas, essas representam 943 casos.

Os demais dados contidos no Boletim Epidemiológico Covid-19 mostram que existem 110 casos monitorados, três casos suspeitos, 1031 descartados e 12 óbitos causados pela doença no município.

A Prefeitura de Penedo orienta a população penedense a procurar a Unidade de Referência em Síndromes Gripais ao aparecerem os primeiros sintomas de Covid-19, com o objetivo de evitar o aparecimento de quadros graves da doença.

Localidades

Com relação ao numero de infectados por localidade, 295 estão localizadas no bairro Dom Constantino, 196 no Bairro de Santa Luzia e 130 no centro da cidade

Na zona rural, a maioria dos casos confirmados estão localizados nos Povoados Tabuleiros dos Negros e Cooperativa (área que contempla os dois núcleos) com 37 e 31 casos, respectivamente.

Os números referentes a pandemia de Covid-19 em Penedo, por localidade, seguem a seguinte relação:

Zona Urbana

295 Bairro Dom Constantino

130 Centro

80 Bairro Senhor do Bonfim

108 Bairro Raimundo Marinho

63 Bairro Santo Antônio

196 Bairro Santa Luzia

29 Bairro Santa Izabel

10 Bairro Santa Cecília

Zona Rural

31 Povoado Cooperativa

24 Povoado Palmeira Alta

37 Povoado Tabuleiro dos Negros

08 Povoado Capela

09 Povoado Santa Margarida

02 Povoado Ponta Mofina

por Thiago Sobral – Decom (PMP)