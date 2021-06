Penedo registra 153 novos casos do novo Coronavírus em 24h

Segundo dados divulgados no boletim epidemiológico do município de Penedo, desta segunda-feira, 06, foram registrados 153 novos casos do novo Coronavírus em 24 horas.

O número de pessoas recuperadas em 24 horas foram de 12 e o número de óbitos até o momento deste o início da Pandemia é de 62.

Os casos ativos pela doença em Penedo continua em um patamar muito elevado, são de 437.

Este número de casos ativos podem vir a aumentar, isso porque os casos que estão aguardando resultado são de 363.

