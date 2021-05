Penedo registra 18 mortes por Covid-19 em 1 semana

Desde o último dia 21 de maio de 2021, Penedo vem registrando óbitos por Covid-19. Outro ponto alarmante que vem sendo observado é o número de casos que a cada dia vem registrando números altos.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo nos últimos dias são registrados quase 200 atendimentos na Síndrome Gripal.

Até o presente momento, Penedo registra 55 óbitos por Covid-19 segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde de Alagoas.

Após esse aumento de óbitos e de casos, tanto a Prefeitura como a Policia Militar intensificaram as fiscalizações para tentar conter as aglomerações que tanto contribui para a disseminação do vírus.

Veja abaixo os registros dos óbitos em uma semana em Penedo:

21/05/2021

Homem, 40 anos

Homem, 88 anos

22/05/2021

Homem, 66 anos

Homem, 86 anos

Mulher, 70 anos

23/05/2021

Homem, 64 anos

Homem, 76 anos

Mulher, 70 anos

24/05/2021

Homem, 66 anos

Homem, 68 anos

25/05/2021

Mulher, 75 anos

Mulher, 83 anos

26/05/2021

Mulher, 78 anos

Homem, 73 anos

27/05/2021

Homem, 65 anos

Homem, 100 anos

28.05.2021

Homem, 66 anos

Mulher, 95 anos

por Redação