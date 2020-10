Penedo registra 18º óbito por Covid-19

Uma mulher diabética e portadora de doença cardiovascular é a 18ª vítima da pandemia do novo coronavírus em Penedo. A paciente residia no bairro Dom Constantino e tinha 54 anos.

O registro do óbito confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde foi incluído no boletim de ontem (28) da Covid-19 em Penedo. Os dados mais recentes informam ainda 1.410 casos descartados no município, 26 monitorados, quatro suspeitos e 18 óbitos.

O boletim Covid-19 em Penedo mostra ainda que dos 1.547 casos confirmados da doença, 1.512 estão curados.

Em relação às localidades com maior incidência de Covid-19 em Penedo, o bairro Dom Constantino tem o maior índice, sendo 469 registros até hoje.

O bairro Santa Luzia (Barro Duro) tem 264 ocorrências, enquanto que o centro da cidade contabiliza 227 até esta quinta-feira, 29. No bairro Raimundo Marinho foram notificados 146 casos de Covid e no Senhor do Bonfim 135.

Ainda dentro da cidade, mas com incidência de Covid-19 abaixo de cem casos estão os bairros Santo Antônio (70), Santa Izabel (59) e Santa Cecília (15), número estabilizados.

O registro de Covid-19 na zona rural de Penedo permanece estável, sendo o maior número de casos confirmados nos dois núcleos da Cooperativa, com 49 ocorrências.

A comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros acumula 47 e o povoado Palmeira Alta reúne 35. Já o povoado Santa Margarida estabilizou em 19 casos; Capela continua com dez confirmações e a comunidade Ponta Mofina tem cinco ocorrências.

A Unidade de Referência em Síndromes Gripais mantida pela Prefeitura de Penedo na antiga Escola do SENAI (Avenida Wanderley, próximo da Toca do Índios) funciona como centro especializado de atendimento para Covid-19 de segunda à sexta-feira, no horário entre 8h e 17h.

Fonte: DECOM – PMP