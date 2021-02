Penedo registra 2.161 casos do novo Coronavírus

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), divulgou nesta segunda-feira (22), o Boletim epidemiológico atualizado sobre a pandemia de Covid-19 no município.

De acordo com os novos números, 70 pessoas estão sendo monitoradas em Penedo, com 03 casos sendo são considerados suspeitos, pois aguardam exame PCR- Proteína C Reativa.

Os números também mostram que o número de casos confirmados é 2161, referente a contabilização dos casos desde março de 2020. Mês em que foram registrados os primeiros dados sobre a pandemia em Penedo.

Desse total, 2053 pessoas se recuperaram da doença, após passarem pelos cuidados médicos.

Além disso, 1998 casos foram descartados, após constatado não serem Covid-19 e 25 pessoas morreram em razão da doença provocada pelo novo coronavírus.

Em todo o Estado de Alagoas, 8.850 casos são considerados suspeitos e 128.501 casos foram confirmados de Covid-19. Também foram registrados 2.940 óbitos e 123.143 casos recuperados.

Unidade de Referência em Síndromes Gripais

Na Unidade de Referência em Síndromes Gripais durante esta segunda-feira (22), ocorreram 54 atendimentos, com a realização de 17 testes rápidos, que resultaram em 9 diagnósticos positivos e 8 negativos.

A Prefeitura de Penedo informa também que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionando de Segunda a Sexta-feira das 7h às 17h. Devendo a população procurar o centro especializado ao sentirem os primeiros sintomas de Covid-19.

Além disso também alerta a população penedense para a importância da manutenção do distanciamento social como medida preventiva, da mesma forma que o uso de máscaras e a adoção de medidas de higiene, a exemplo de lavar corretamente as mãos e utilizar álcool 70%.

Casos por localidades

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (22), também mostra o número de casos por localidade.

Na frente da contabilização está o Bairro Dom Constantino com 694 casos, situação que se mantém desde o início da pandemia. Logo em seguida está o Bairro Santa Luzia com 381 e o Centro da cidade com 324.

Na zona rural de Penedo, o povoado com maior número de casos é a Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoamento com 57 casos, estando logo atrás o Tabuleiro dos Negros com 54 casos.

Fonte: Decom – PMP