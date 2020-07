Penedo registra 489 casos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo divulgou nessa terça-feira (7), um novo boletim epidemiológico que trata dos números referentes a pandemia de Covid-19 no município.

De acordo com os novos dados, 489 pessoas estão com Covid-19 em Penedo, uma alta de 36 casos desde os números anteriores, informados no último domingo (5).

Além disso, 625 pessoas estão sendo monitoradas em Penedo em virtude da incidência da doença, 542 casos foram descartados, 4 são suspeitos e 07 pessoas vieram a óbito, o aumento de mais uma morte devido ao Covid-19, desde os dados anteriores.

A boa notícia fica por conta dos números de recuperados em Penedo, que agora somam 300 pessoas, essas não apresentam mais sintomas da doença e por isso são consideradas curadas.

Localidades

O logradouro com maior número de casos permanece sendo o Bairro Dom Constantino, que integra diversas localidades na parte alta de Penedo, com 129 casos, seguido pelo Bairro de Santa Luzia com 98 e o Centro do Município com 74.

Na zona rural, o povoado com maior número de casos é a Palmeira Alta com 24, seguido pelo povoado Tabuleiro dos Negros, que teve novo aumento e agora soma 15 ocorrências.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)