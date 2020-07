Penedo registra 556 casos da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo divulgou o boletim epidemiológico deste domingo, 12 de julho.

De acordo com os dados atualizados da pandemia do novo coronavírus no município, 556 pessoas estão contaminadas por Covid-19 até hoje.

O boletim Covid-19 da SEMS informa ainda que 417 pessoas já estão recuperadas da doença que registra sete óbitos em Penedo e 1.281 óbitos em Alagoas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Em Penedo, a SEMS contabiliza ainda dois casos suspeitos de Covid-19, 633 descartados e 472 monitorados. No estado, a Covid-19 tem 45.330 casos confirmados, 1.743 suspeitos e 37.460 pessoas recuperadas do coronavírus.

Localidades

A distribuição de casos confirmados de Covid-19 em Penedo mostra a seguinte distribuição:

por Fernando Vinícius – Decom PMP