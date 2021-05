Penedo retoma segunda dose da Coronavac contra Covid-19 nesta terça-feira (4)

A Secretaria Municipal de Saúde retoma a vacinação contra Covid-19, para as pessoas que estavam aguardando a segunda dose da vacina Coronavac.

Com isso, as pessoas que estavam agendadas para receberem segunda dose da vacina Coronavac, no último dia 21 de abril, devem se dirigir até a Central de Vacinação nesta terça-feira, 4 de maio, para receberem a segunda dose do imunizante.

A vacinação para esse grupo específico foi suspensa em função de escassez de doses em ampolas da Coronavac, problema ocorrido em diversos municípios de Alagoas e do Brasil.

Para receber a segunda dose da Coronavac, basta apresentar o cartão de vacinação na Central de Vacinação que funciona na Escola Estadual Ernani Méro das 08h as 17 horas.

Não deixe de completar sua imunização contra o coronavírus.

Fonte: Decom – PMP