Penedo reúne milhares de devotos de Bom Jesus dos Navegantes

José Palmeiro de Oliveira reside em Boca da Mata, cidade situada a 140 km de Penedo. Neste domingo, 12, ele e mais um grupo de 25 católicos fizeram a romaria que repetem a cada ano para louvar Bom Jesus dos Navegantes.

José Palmeiro é um dos milhares de devotos que se encontram em Penedo todo segundo domingo do mês de janeiro para renovar a fé e agradecer graças alcançadas. “Eu estava com minha esposa doente e eu pedi por ela, para fazer a cirurgia, e graças a Deus e ao Bom Jesus, nós conseguimos”, disse o cozinheiro durante o percurso da procissão entre a Igreja da Santa Cruz e o Rio São Francisco.

Enquanto Palmeiro foi apresentado ao Bom Jesus dos Navegantes na idade adulta, Syvanrlei de Menezes já conhece desde criança, antes mesmo de residir em Penedo. Nascido em Arapiraca, ele conta que sua avó fazia trazia a família para a celebração religiosa.

“Desde pequenininho que venho para a procissão de Bom Jesus. Hoje sou pai de dois herdeiros e Bom Jesus nos guia para a gente ter luz e força nessa caminhada”, declarou o gerente de loja do comércio penedense, quando a imagem era transportada pela Rua Fernando Peixoto, mais conhecida como Santa Cruz, comunidade que acolheu a tradição após o fim das celebrações, em 1914, no convento franciscano penedense.

No porto das balsas, Hedegardo dos Santos chegou antes do andor de Bom Jesus dos Navegantes para embarcar em uma lancha, a tempo de acompanhar a procissão fluvial. “Há mais de 40 anos que eu acompanho e acredito que é bom pedir misericórdia para tentar melhorar as coisas de hoje em dia”, declarou o aposentado.

Por medida de segurança, a Marinha limita a quantidade de pessoas que podem ter acesso à balsa reservada para transportar a imagem do padroeiro dos ribeirinhos, acompanhada por representantes da Igreja Católica e músicos da banda Monte Pio dos Artistas.

Rezando o terço com olhar voltado para o Rio São Francisco, no alto do porto das balsas, Nilza Maria da Silva tinha um semblante de tranquilidade, apesar do calor e do sol de verão. Aos 56 anos de vida, mais de 30 já residindo em Penedo, ela conta que teve um problema na perna e foi curada porque pediu a Bom Jesus dos Navegantes.

Nilza Maria, Hedegardo dos Santos, Syvanrlei de Menezes e José Palmeiro representam milhares de pessoas que deixam o conforto de suas casas para a profissão de fé que completa, em 2020, cento de trinta e seis edições, desde a mudança da Igreja de Santa Maria dos Anjos para a Capela da Santa Cruz.

Após a procissão fluvial, a comunidade católica participação de missa campal celebrada por padres e o bispo diocesano de Penedo, Dom Valério Breda. Em seguida, a cantora Adriana Arydes subiu ao palco que recebeu toda a programação artística realizada pela Prefeitura de Penedo para o show que agradeceu em suas redes sociais.

“Obrigada Alagoas por mais uma vez nos acolher de uma maneira tão especial.,…. amo essa cidade de Penedo e louvo a Deus por cada um de vcs q ontem louvaram a Deus comigo….. Foi lindo!!!!!!!”, exaltou a artista em seu perfil no Facebook.

por Fernando Vinícius – Decom PMP