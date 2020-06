Penedo se aproxima de 100 casos confirmados de Covid-19

Passados 40 dias desde o primeiro registro de Covid-19 no boletim epidemiológico de Penedo, os casos da doença se aproximam de 100. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, 08 de junho, 96 pessoas residentes no município testaram positivo para o Novo Coronavírus.

Além do crescimento de casos confirmados em Penedo, o boletim divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) informa 98 casos descartados, onze suspeitos, três óbitos, 193 monitorados e 14 recuperados.

A distribuição de casos por áreas de Penedo indica que a parte alta da cidade continua concentrando o maior número de ocorrências. O percentual mais alto está no bairro Dom Constantino (20), seguido do Santa Luzia (17). O Centro da cidade tem 14 e o tradicional Senhor do Bonfim, popular Oiteiro, contabiliza onze.

Na zona rural, o povoado Palmeira Alta é disparado o de maior incidência de Covid-19, com 14 casos confirmados.

Por conta da situação, a Prefeitura de Penedo distribuiu duas mil máscaras de tecido para moradores da comunidade, trabalho registrado em vídeo que pode visto clicando aqui.

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau Alagoas) informa que o estado já tem 16.339 casos confirmados do Novo Coronavírus até este início desta semana, dos quais 5.638 estão em isolamento domiciliar e 432 internados em leitos públicos e privados. O número de óbitos por Covid-19 em Alagoas já ultrapassou os 600, estando em 622 até esta segunda-feira, 08.

por Fernando Vinícius – Decom PMP