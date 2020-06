Penedo se aproxima de 200 casos confirmados de Covid-19

O número de casos confirmados de Covid-19 em Penedo está perto de alcançar a marca de 200.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) neste sábado, 20, 192 pessoas residentes em Penedo estão com a doença.

Os dados atualizados registram ainda 237 casos monitorados, 196 descartados, 33 recuperados, sete suspeitos e quatro óbitos.

Das 193 pessoas que testaram positivo para Covid-19 em Penedo, 43 residem no bairro Dom Constantino, uma a menos do que o número do Santa Luzia, 44.

Assim, o popular Barro Duro passa a liderar as estatísticas de área do município com maior ocorrência de coronavírus.

O Centro da cidade registra 27 casos confirmados da doença, enquanto que o Raimundo Marinho aponta 25. Já no bairro Senhor do Bonfim são vinte casos, no bairro Santo Antônio sete, dois no Santa Izabel e apenas um no Santa Cecília.

Na zona rural de Penedo, a comunidade Palmeira Alta continua com maior quantidade de casos confirmados de Covid-19, 14 pessoas. As outras localidades com pessoas contagiadas são Tabuleiro dos Negros (07) e Santa Margarida (02).

por Fernando Vinícius – Decom PMP