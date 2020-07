Penedo se aproxima de 700 casos confirmados de Covid-19

A pandemia do novo coronavírus contagiou 699 pessoas residentes em Penedo, número atualizado nesta segunda-feira, 20 de julho, pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O boletim Covid-19 divulgado agora há pouco informa ainda que 176 pessoas são monitoradas, com quase oitocentos casos (797) já descartados.

O levantamento diário registra 564 pessoas recuperadas, nove óbitos e três casos suspeitos.

Menor taxa

Apesar do aumento de casos confirmados por Covid-19 em Penedo, o município mantém a menor taxa de ocorrência da doença entre todos de grande e médio porte de Alagoas e também entre seus vizinhos, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Em Alagoas, o número de casos confirmados ultrapassa os 50 mil (50.307), com 1.413 vítimas fatais da doença responsável por 80.251 óbitos em todo o Brasil, país com mais de dois milhões de pessoas infectadas (2.121.645) até este início de semana.

Casos confirmados por área de Penedo

Sobre as localidades com casos confirmados de Covid-19 em Penedo, a SEMS aponta o bairro Dom Constantino com a maior taxa de ocorrência, 187 dos quase 700 registrados.

O bairro Santa Luzia aparece logo depois, com 134 casos confirmados, e o Centro da cidade ultrapassou a marca de cem, com 102 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Confira a relação completa no quadro abaixo

por Fernando Vinícius – Decom PMP