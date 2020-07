Penedo tem 284 pessoas recuperadas da Covid-19

Duzentos e oitenta e quatro pessoas que estavam contaminadas por Covid-19 em Penedo já estão recuperadas. A boa notícia consta no boletim epidemiológico divulgado neste sábado, 04 de julho, pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Os dados que não apresentam alteração em relação ao boletim de ontem registram também 394 casos descartados, 563 em situação de monitoramento, 448 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, quatro sob suspeita e seis óbitos.

Em Alagoas, segundo o boletim de hoje da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), quase 40 mil casos (39.255) estão confirmados do novo coronavírus, dos quais 7.717 estão em isolamento domiciliar e 253 internados em leitos públicos e privados.

Ainda de acordo com a Sesau, outros 30.695 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença com 1.134 óbitos no estado até hoje. e 2.340 casos suspeitos.

No Brasil, pelo quinto dia consecutivo, a Covid-19 faz mais de mil mortos no período de 24 horas, dado que comprova a gravidade do problema no país que soma mais de um milhão de pessoas contaminadas (1.577.004), 64.265 mortes e 876.359 pacientes curados, segundo dados do Ministério da Saúde.

por Fernando Vinícius – Decom PMP