Penedo tem 410 casos de Covid-19 aponta Boletim Epidemiológico

O Boletim Epidemiológico Covid-19 produzido pela Secretaria Municipal de Saúde mostra o aumento do número de casos confirmados no município, que com as atualizações dos números totalizam 410 casos.

A SEMS Penedo informou que o aumento dos casos se deve a testagem das pessoas que constam nos boletins como monitoradas e são acompanhadas constantemente pela saúde municipal. Os testes das pessoas monitoradas pelo município são realizados no Laboratório municipal que conta com uma moderna estrutura, necessária para o atendimento da população penedense, .

Outra informação é o aumento da procura de pessoas por atendimento relacionado ao Covid-19, com a abertura do Centro de Síndromes Gripais no Município, local especializado para o atendimento de pessoas com sintomas.

Dessa forma, com os investimentos na área de saúde, a população penedense tem tido acesso aos testes rápidos, estando o aumento dos casos relacionado aos resultados desses testes.

Os demais dados contidos no boletim epidemiológico mostram que outras 379 pessoas estão sendo monitoradas em Penedo, 352 casos foram descartados e 04 são considerados suspeitos, 200 pessoas se recuperaram e 06 pessoas morreram vítimas de Covid-19 em Penedo.

Localidades

Com os novos números divulgados pela SEMS Penedo, o bairro Dom Constantino voltou a ser a localidade onde se concentram o maior número de casos, com 99 pessoas doentes, com o bairro de Santa Luzia logo atrás com 84 casos. Já o centro do município agora possui 64 ocorrências de Covid-19 , o Bairro Raimundo Marinho 52 e o Bairro Santo Antônio popular Barro Vermelho com 23.

Esse logradouros registram a maior parte dos novos casos registrados. Já na zona rural não houveram grandes alterações com relação aos números anteriores, o Povoado Tabuleiro dos Negros registrou mais duas ocorrências e a Cooperativa mais uma.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)