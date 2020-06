Penedo tem 78 casos confirmados de Covid -19

O boletim epidemiológico Covid-19 produzido pela Secretaria Municipal de Saúde de Penedo é atualizado diariamente com o objetivo de informar a população penedense sobre os últimos dados relacionados ao Corona vírus na cidade.

Na atualização desta sexta-feira (5), os dados recentes apontam 78 casos confirmados da doença em Penedo, um aumento de 14 ocorrências de covid-19, desde a edição da última quinta (4).

As informações divulgadas hoje mostram ainda que Penedo possui 161 pessoas monitoradas e 05 casos considerados suspeitos, aqueles que aguardam resultados de exame PCR- Proteína C Reativa.

A SEMS Penedo alerta também que o aumento dos casos confirmados da doença, não precisam necessariamente passar pela categoria de casos suspeitos, por poderem ser confirmados por meio da realização de testes rápidos.

Os demais dados do Boletim Covid-19 apontam para 88 casos descartados, 11 recuperados e 2 óbitos.

Com relação as estatísticas por bairros ou povoados, a maior parte deles está localizada no Bairro de Santa Luzia com 16 casos, seguindo pelo Bairro Dom Constantino com 15 e o povoado Palmeira Alta na Zona Rural, com 13 pessoas doentes.

Apesar dos aumentos recentes de casos confirmados, Penedo segue com baixo índice de infecção, quando comparado a outros municípios de Alagoas, graças ao trabalho realizado pela Prefeitura de Penedo no controle dos acessos a cidade e também das medidas que favorecem o isolamento social por meio do decreto emergencial.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)