Penedo tem mais de 150 casos confirmados de Covid-19

O número de pessoas infectadas por Covid-19 em Penedo ultrapassou a marca de 150 nesta terça-feira, 16 de julho. O município tem 152 casos confirmados, conforme consta no boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Os dados mais recentes sobre a pandemia do Novo Coronavírus informam também que 270 pessoas estão sendo monitoradas, 29 já estão curadas da doença com sete suspeitos, quatro óbitos e 135 casos descartados.

Sobre as localidades mapeadas de acordo com a residência do paciente contaminado por Covid-19, os registros do boletim de hoje mostram que a maior quantidade de casos confirmados está concentrada nos bairros Dom Constantino (31), Santa Luzia (29) e Raimundo Marinho (24).

Na zona rural, o levantamento por localidade atualizado a cada aumento de caso confirmado indica que a comunidade Palmeira Alta tem 14 pessoas contaminadas por Covid-19 e o Tabuleiro dos Negros tem sete.

Confira a distribuição completa no quadro abaixo.

