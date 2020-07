Penedo tem mais de 300 casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo divulgado nesta terça-feira, 30 de junho, registra 310 casos confirmados de Covid-19.

Os dados atualizados sobre a pandemia do novo coronavírus em Penedo mostram ainda que 198 pessoas estão sendo monitoradas por pessoal da SEMS.

O município tem ainda cinco casos suspeitos, 273 descartados, quatro óbitos e 120 pessoas curadas da doença que já matou mais de mil pessoas (1.052) em Alagoas até este último dia do mês de junho.

Menor taxa de Covid-19

Apesar do aumento dos casos confirmados de Covid-19 em Penedo, o município continua com a menor taxa de ocorrência da doença entre todos os de médio e de grande porte de Alagoas.

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o índice de Covid-19 em Penedo é de 249,7 para cada 100 mil habitantes, referência para o cálculo que coloca, por exemplo, Coruripe entre as vintes maiores taxas do estado, com 1.248,8 – percentual que é praticamente mil vezes acima ao de Penedo.

Ainda de acordo com a taxa de incidência de Covid-19 desta terça-feira, 30, além de Coruripe, todos os municípios mais próximos de Penedo apresentam percentual maior. Piaçabuçu ultrapassa o percentual de mil (1.093,8); São Brás está com 574,6; Porto Real do Colégio registra 453,5; Feliz Deserto 357,6; Igreja Nova 302,1; e São Sebastião tem 1.197,6.

Localidades

O boletim Covid-19 da SEMS Penedo também informa as localidades do município com registro de casos confirmados, com a seguinte distribuição:

Zona Urbana

Bairro Santa Luzia – 71

Bairro Dom Constantino – 65

Centro da cidade – 50

Bairro Raimundo Marinho – 37

Bairro Senhor do Bonfim – 32

Bairro Santo Antônio – 09

Bairro Santa Izabel – 02

Bairro Santa Cecília – 01

Zona Rural

Povoado Palmeira Alta – 24

Povoado Tabuleiro dos Negros – 11

Povoado Capela – 05

Povoado Santa Margarida – 02

Cooperativa – 01

