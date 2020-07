Penedo tem mais de 400 casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo divulgado nesta quinta-feira, 02 de julho, registra 432 casos confirmados de Covid-19.

Os dados atualizados sobre a pandemia do novo coronavírus em Penedo mostram ainda que 406 pessoas estão sendo monitoradas por pessoal da SEMS Penedo.

O município contabiliza quatro casos suspeitos, 375 descartados, seis óbitos e 259 pessoas recuperadas da doença com 1.091 óbitos registrados em Alagoas até hoje.

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde registra ainda 37.328 casos confirmados do novo coronavírus e 29.185 pacientes já recuperados.

Localidades com casos de Covid-19 em Penedo

A atualização do boletim da SEMS altera o quadro de localidades do município onde residem as pessoas contaminadas por coronavírus. Na área urbana, os bairros Dom Constantino e Santa Luzia têm a maior ocorrência de Covid-19, 105 e 87, respectivamente.

O aumento de casos confirmados também se reflete na zona rural, onde o povoado Palmeira Alta registra 24, seguido do Tabuleiro dos Negros, com 13. Confira a distribuição completa no quadro abaixo

por Fernando Vinícius – Decom PMP