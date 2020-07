Penedo tem mais de 600 casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira (15), informa que Penedo tem um total de 606 casos confirmados da doença.

O aumento representa uma alta de 30 casos, desde os números divulgados no boletim anterior.

Os dados recentes também mostram que o município possui 410 pessoas monitoradas, 692 casos descartados, 432 recuperados, sete óbitos e três casos considerados suspeitos.

Localidades

De acordo com os dados informados pela SEMS, o bairro Dom Constantino tem 158 casos, sendo a localidade com o maior numero de contaminados, tendo em seguida o bairro de Santa Luzia, onde 121 pessoas adoeceram, por conta da doença provocada pelo novo Coronavírus, o terceiro da lista é o Centro da cidade, com 85 casos confirmados.

Alagoas

Em todo o Estado de Alagoas, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou nesta quinta (15), 47.864 casos confirmados de Covid-19. Além de 40.876 pessoas recuperadas, 1.536 casos suspeitos e 1.331 mortes.

por Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)