Penedo tem novo recorde de casos positivos para Covid-19

O aumento do contágio por Covid-19 em Penedo superou a preocupante marca de 34 pessoas diagnosticadas com a doença em apenas 24 horas, dado do boletim epidemiológico de quinta-feira passada, 18 de março.

Quatro dias após o registro, Penedo contabiliza 53 novos pacientes positivos para Covid-19, número divulgado nesta segunda-feira, 22, pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Dos 53 diagnósticos confirmados, 21 foram registrados na Unidade de Referência em Síndromes Gripais, onde 125 pessoa foram atendidas somente hoje.

Os demais casos positivos de Covid-19 entre moradores de Penedo foram notificados na UPA (seis pessoas) e mais 26 confirmados por meio do teste RT-PCR realizado no Lacen, em Maceió.

A Secretaria de Saúde de Penedo alerta para a gravidade do momento atual da pandemia responsável por 3.358 óbitos em Alagoas até este primeiro dia útil da semana.

A população precisa se cuidar, seja utilizando máscara, evitando aglomeração e fazendo a higienização correta das mãos, evitando tocar olhos e boca.

O combate ao coronavírus só alcançará êxito se todo mundo fizer a sua parte.

Fonte: Decom – PMP