Penedo tem o melhor aproveitamento de vacina contra Covid entre os maiores municípios de Alagoas

Toda campanha de vacinação deve aplicar o máximo de doses que cada cidade recebe. A lógica é cumprida à risca em Penedo, cidade com o melhor no aproveitamento de vacina contra Covid-19 entre os grandes municípios de Alagoas, inclusive Maceió e Arapiraca.

De acordo o Vacinômetro (plataforma digital do SUS aberta à consulta), Penedo inicia o mês de julho com percentual de 97,6% de aproveitamento. Isso significa que praticamente 98% das doses do imunizante enviadas ao município são administradas para a população.

Entre os 102 municípios alagoanos, apenas Chã Preta e Mar Vermelho têm índice maior do que o Penedo. A diferença é que Penedo tem mais de 63 mil habitantes, enquanto que Mar Vermelho se aproxima de 3.500 moradores e Chã Preta ultrapassa pouco mais de 7 mil habitantes.

Para atender públicos prioritários e realizar a vacinação em massa que alcança a faixa etária de 36 anos ou mais a partir desta segunda-feira, 05, a Secretaria Municipal de Saúde concentra o serviço na central que funciona na Escola Estadual Ernani Méro, atende acamados e domiciliados em casa, na cidade e no campo, e ainda traz moradores da zona rural para receber a vacina na cidade.

“Essa posição de Penedo no ranking da vacinação de Alagoas é reflexo de muito planejamento e organização. Nós temos uma equipe extremamente capacitada e eficiente, atuando com afinco em nossa campanha para salvar vidas”, explica o Secretário Guilherme Lopes, acrescentando que toda vacina aplicada na população penedense é automaticamente inserida no sistema nacional.

“Na verdade, antes mesmo de Penedo receber a primeira vacina contra Covid, já estávamos preparados para administrar qualquer quantidade de dose”, acrescenta Guilherme Lopes, destacando a qualificação profissional do pessoal da pasta.

por Fernando Vinícius – Decom PMP