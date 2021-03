Penedo tem o melhor aproveitamento na vacinação contra o Covid entre as grandes cidades de Alagoas

Entre todos os municípios com mais de 50 mil habitantes de Alagoas, Penedo é o que tem melhor desempenho na vacinação contra Covid-19.

Dados oficias mostram o alcance de 95% na relação entre as doses recebidas pelo município e sua aplicação na população.

Os registros mais recentes mostram que, das 6.789 doses enviadas para Penedo, 6.450 foram utilizadas, seja como primeira ou segunda dose.

Com desempenho mais próximo de Penedo está Palmeira dos Índios, município com mais de 74 mil habitantes (dez mil a mais do que Penedo) e com 91% de êxito na relação entre doses recebidas e doses aplicadas.

Maceió já tem mais de um milhão de habitantes e aparece com 80% de sucesso no quesito vacinas recebidas/vacinas aplicadas.

O desempenho de Arapiraca é de 78%, Delmiro Gouveia 76%, São Miguel dos Campos 62%, Rio Largo 60% e Marechal Deodoro 55%.

Neste domingo, 28, Penedo iniciou a vacinação para faixa etária acima de 65 anos de idade e quem recebeu a primeira dose foi o prefeito Ronaldo Lopes.

A partir da próxima terça-feira, 30, a campanha contra Covid atenderá profissionais de saúde autônomos que trabalham em Penedo, com idade entre 45 e 49 anos.

Além da Central de Vacinação que funciona das 7h às 17 horas na Escola Estadual Ernani Méro, o governo Crescendo Com Seu Povo mantém a Unidade de Referência em Síndromes Gripais de portas abertas para os penedenses de segunda ao sábado, das 7h às 17h.

Quem precisar de atendimento durante a noite, a orientação é se dirigir até a UPA.

Fonte: G1/AL