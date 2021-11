Penedo tem projetos finalistas na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

Dois projetos realizados em escolas da rede pública municipal de Penedo estão entre os 64 finalistas da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora.

Os trabalhos desenvolvidos pelo professor Paulo César Firmino Souza (EMEB Vereador Costa Mangabeira) e pela professora Silvanete Silva Carvalho (EMEB Cônego Teotônio Ribeiro) ensinam como é possível poupar recursos, inclusive financeiro, aproveitando espaços e situações do cotidiano geral.

Na Escola Costa Mangabeira, estudantes foram orientados sobre “Eficiência Energética, Meio Ambiente e Qualidade de Vida pela Educação Física”, aprendendo a economizar e pontecializar o uso do serviço essencial.

Já na Escola Cônego Teotônio Ribeiro, localizada na zona rural de Penedo, o tema “Vida Saudável na Escola” explorou um aspecto que também é parte do dia a dia das famílias do campo: hortas.

O cultivo de hortaliças e outras variedades de alimentos é incentivado a ser feito nas casas e na própria unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

“Os projetos realizados em nossas escolas propiciam habilidades em vários campos, inclusive no empreendedorismo, o que tornará nossos alunos mais aptos a analisar e resolver problemas complexos, propor soluções existentes ou inovadoras”, destaca Cíntya Alves, gestora da Semed Penedo, agradecendo o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes ao desenvolvimento da educação no município.

Cada projeto inscrito no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora foi analisado por três avaliadores para cada questão, num total de 13 avaliadores, antes de passar por uma banca avaliadora formada por três juízes.

Os vencedores da etapa estadual serão anunciados na próxima quinta-feira (2), às 19h, durante solenidade na sede do Sebrae Alagoas, localizada no Centro de Maceió.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP