Penedo totaliza 107 casos confirmados de Covid-19

O Boletim epidemiológico Covid-19 desta terça-feira (9), informa que Penedo está com 107 casos confirmados da doença. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde que totaliza os dados das ultimas 24h.

Os números de casos no município tem sido crescentes, desde a confirmação da primeira ocorrência há 40 dias. Por isso a Prefeitura de Penedo orienta a população que só saia de casa em casos de extrema necessidade, devendo respeitar as regras contidas no decreto emergencial em vigor.

Além do número de casos confirmados, o Boletim Covid-19 produzido pela SEMS- Secretaria Municipal de Saúde aponta para 230 pessoas monitoradas em Penedo e 11 casos suspeitos de estarem contaminados com o novo Corona Vírus.

Os demais dados mostram que 14 pessoas foram curadas, 108 casos foram descartados, e três pessoas morreram de Covid-19 no município.

Com relação ao numero de infectados por localidade, a maior parte está localizada no Bairro Dom Constantino com 24 casos, seguindo pelo Bairro de Santa Luzia com 17, permanecendo assim, a parte alta da cidade com o maior número de casos da doença.

Na zona rural do município, o povoado com maior número de ocorrências de Covid-19 é a palmeira alta com 14 casos.

Alagoas

Em todo o Estado agora são 17.193 pessoas contaminadas pelo novo Corona Vírus e 2767 casos suspeitos. Os números também mostram 640 óbitos e 10.290 casos recuperados, ou seja aquelas pessoas que tiveram Covid-19, mas já se curaram da doença.

