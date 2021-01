Penedo ultrapassa a marca de 200 casos ativos do novo Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (14), os dados atualizados sobre a pandemia mundial de Covid-19 no município.

De acordo com os números, Penedo registra 47 casos monitorados, 04 suspeitos, 1698 descartados e 24 óbitos provocados pela doença oriunda no novo Coronavírus.

Além disso, foram registrados desde o inicio da contabilização, 1889 casos confirmados, sendo que 1659 pessoas já estão curadas, após passarem pelos cuidados médicos.

Localidades

Os novos dados sobre a pandemia em Penedo também mostram a situação da Covid-19 nos bairros e povoados do município, estando o Bairro Dom Constantino, que engloba diversas localidades da parte alta da cidade na dianteira com 604 casos da doença. Logo em seguida aparece o Bairro Santa Luzia com 320 casos e o centro da cidade com 280ocorrências.

Já na zona rural o povoado que mais registra casos confirmados é Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoamento com 55 casos, seguido do Povoado tabuleiro dos Negros com 48 e a Palmeira Alta com 36.

