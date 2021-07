Penedo ultrapassa meta de inscrições para o Programa CRIA

A inclusão de beneficiárias no Programa Criança Alagoana (CRIA) em Penedo ultrapassou a meta estipulada pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

Até agosto, a Prefeitura de Penedo deveria ter pelo menos dois mil cadastros no programa lançado pelo Governador Renan Filho no final do mês de janeiro deste ano.

A meta estabelecida pela Seades não foi só cumprida antes do prazo previsto, como também foi superada em larga escala, graças ao empenho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh).

Penedo atinge a marca de três mil famílias cadastradas no CRIA

O Programa Criança Alagoana distribui cem reais por mês para famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único.

“Recebemos elogios da Secretária Fabiana Pessoa durante agenda de trabalho que tivemos na Seades, nessa terça-feira, (06 de julho)”, informa o Secretário Rafael Ferreira, gestor da Semdsh.

“Nós seguimos a orientação do Prefeito Ronaldo Lopes e vamos até as pessoas que mais precisam, descentralizando o atendimento ao público em nosso CRAS, no CREAS e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e realizando busca ativa nos bairros mais carentes e também na zona rural”, explica Rafael Ferreira sobre o êxito do trabalho.

Penedo pode ter cerca de cinco mil famílias atendidas no CRIA e o próximo passo é a identificação de famílias que se enquadram no perfil do programa e benefícios como Tarifa Social e Bolsa Família com o refinamento da busca ativa, por meio de visita domiciliar.

por Fernando Vinícius – Decom PMP