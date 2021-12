Penedo vai ganhar R$ 140 milhões de investimentos em saneamento básico

A adesão de Penedo ao plano estadual de concessão do saneamento básico assegurou investimentos que irão melhorar a qualidade de vida da população penedense.

O consórcio formado por uma empresa espanhola (Allonda) e uma brasileira (Conasa) vai injetar R$ 140 milhões de reais para sanear o município incluído no bloco formado por mais 33 cidades alagoanas.

Atualmente, apenas cerca de 5% dos penendeses dispõem de tratamento de esgoto, serviço que até 2033 atenderá pelo menos 90% da população, conforme determina o Marco Regulatório do Saneamento Básico.

Para se adequar à lei federal criada em 2019, o governo de Alagoas trabalhou de forma planejada, inciativa que coloca o estado em condição de liderança no Brasil, incrementando a economia alagoana e gerando mais empregos.

PIB em alta

“Nossa expectativa é de que os projetos de saneamento agregarão pelo menos 20% ao PIB de Alagoas, graças à valorização imobiliária, à produtividade, à atividade turística, além dos benefícios evidentes para a saúde e o bem-estar da população”, avalia o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro, em depoimento à Agência Alagoas.

“Não é fácil realizar um projeto complexo de concessão, especialmente de saneamento, mas Alagoas foi pioneira e, para esse resultado excelente, contou com a união dos municípios que confiaram no projeto do governo”, completou Santoro.

Emprego e renda

A realização das obras pelo consórcio íbero-brasileiro nos próximos 35 anos (prazo do contrato de concessão) comprova o acerto da decisão do Prefeito Ronaldo Lopes.

A adesão ao plano estadual vai gerar emprego e renda, inclusive pela necessidade de substituir a rede antiga de distribuição de água e melhorar ou levar o serviço para locais com deficiência ou ainda não atendidos, dentro e fora da cidade.

SAAE

A medida tomada pelo gestor penedense preserva o SAAE, que continuará funcionando para atender povoados com menos de 250 famílias residentes e também garante os direitos trabalhistas dos servidores da autarquia municipal que não foi vendida, ao contrário de fake news divulgadas para tentar enganar o povo de Penedo.

Além disso, o SAAE passará a funcionar como órgão de acompanhamento permanente dos serviços da empresa responsável pela concessão, missão que também cabe à Câmara de Vereadores, parceira nos projetos de desenvolvimento do município.

A assinatura do contrato entre a Prefeitura de Penedo e o consórcio Allonda/Conasa vai acontecer em breve. Com a formalização, inicia-se o período de gestão compartilhada entre o SAAE e o consórcio íbero-brasileiro por seis meses.

por Fernando Vinícius – Decom PMP