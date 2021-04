Pepê assina por três anos com Cuiabá

O meia Pepê se despediu dos colegas do Flamengo e assinou contrato de três anos com o Cuiabá. O jogador foi hoje (22) ao Ninho do Urubu para dar um adeus aos companheiros.

Ele tinha contrato até junho, mas a proposta do clube recém-promovido à Série A foi bem vista pelo meia e pelo clube, que decidiram pela interrupção. O Rubro-Negro manteve 20% do percentual dos direitos econômicos do atleta em caso de venda futura.

Praticamente sem chances no Fla, Pepê renasceu em 2020, quando o técnico Rogério Ceni aprovou a atuação do jogador nos treinos e pediu a prorrogação de seu vínculo até a metade de 2021.

Já sem o jogador, o Flamengo voltou hoje aos treinos no seu centro de treinamento. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, a equipe volta suas atenções para o Carioca. No sábado (24), o Rubro-negro recebe o Volta Redonda, 19h, no Maracanã. Uma vitória garante o título da Taça Guanabara.

