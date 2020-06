Pequenos agricultores do interior recebem ajuda do auxílio emergencial

O auxílio emergencial do governo durante a crise do coronavírus está mudando a vida de pequenos agricultores no estado de Alagoas. Famílias cadastradas no Bolsa Família mostram os benefícios de receber a ajuda extra em tempos de pandemia, enquanto outros ainda não conseguiram a aprovação para receber o dinheiro.

Em Alagoas, 406 mil famílias estão cadastradas, e, no mês passado, mais de trezentas e noventa mil foram beneficiadas. O auxílio emergencial injetou mais de R$ 430 milhões na economia do estado em abril.

Famílias como a do seu Otoniel, que vive com a esposa e as filhas trigêmeas em uma comunidade rural de Viçosa, onde produz boa parte dos alimentos que consome, estão recebendo a ajuda. Antes o benefício era de R$ 170, agora eles recebem uma ajuda de R$ 1,2 mil e isso está fazendo a diferença na casa da família.

Esta semana, o governo federal retirou quase R$ 84 milhões do orçamento do bolsa família. O dinheiro foi pra secretaria de comunicação social da presidência, para ser usado em propaganda institucional.

Fonte: G1/AL