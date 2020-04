Pernambuco tem 95 casos confirmados e 8 mortes por Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quarta-feira (1°), mais duas mortes provocadas por Covid-19 em Pernambuco. O estado tem 95 casos confirmados do novo coronavírus e oito mortes. De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta, as duas mortes são de homens, de 64 e 81 anos, residentes de Recife e Olinda, respectivamente. Ambos faleceram em unidades públicas de saúde.

O paciente de 64 anos, morador do Recife, tinha histórico de diabetes e hipertensão, além de ter passado por um transplante renal há 10 anos. Ele apresentou tosse, desconforto respiratório e dor de cabeça. Foi internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) no dia 21 de março. No dia seguinte, ele foi transferido para a UTI, onde foi mantido entubado, realizando diálise e uso de antibiótico. O idoso morreu na nesta terça (31).

O paciente de 81 anos, de Olinda, foi socorrido no final da manhã do dia 25 de março pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) Metropolitano do Recife e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele chegou ao local com dificuldade para respirar e quadro de desorientação, além de relato de febre e tosse nos últimos dias.

De acordo com a SES, o idoso sofria de mal de Parkinson. Ele foi atendido, realizou exames e chegou a ser entubado. O paciente teve uma parada cardiorrespiratória na UPA e morreu. Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) foi acionada para fazer a coleta do material para análise, que positivou para Covid-19.

Dos novos casos confirmados, 4 são do sexo masculino, com idades entre 45 e 74 anos; e 4 do sexo feminino, na faixa etária entre 28 e 87 anos. Dos pacientes, 7 são residentes do Recife e 1 de Aliança.

Até agora, os 95 casos confirmados estão distribuídos por 12 municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina, Ipubi, Goiana e Aliança), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

No momento, 23 pacientes estão internados, sendo 14 em UTI/ UCI e 9 em leitos de isolamento. Outros 50 estão em isolamento domiciliar e 14 já se recuperaram da Covid-19.

